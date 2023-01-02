Семьи мобилизованных в дни каникул могут бесплатно покататься на коньках на крытых катках Твери и области

Покататься можно на семи катках, два из них - в Твери. Фото: Евгения ГУСЕВА

Члены семей мобилизованных граждан в новогодние каникулы (со 2 по 8 января) могут бесплатно покататься на коньках на крытых ледовых аренах в Твери и Тверской области, сообщает региональный спорткомитет.

В Твери таких катков два - в "Орбите" и "Юбилейном". Ещё несколько крытых катков есть в районах. Публикуем расписание катаний и адреса:

СК «Орбита»

Тверь, Петербургское шоссе, д. 33, корп. 1

понедельник 2 января, среда 4 января, пятница 6 января: 20:15 - 21:15.

СК «Юбилейный»

Тверь, Краснофлотская набережная, д. 3

вторник 3 января, среда 4 января, суббота 7 января, воскресенье 8 января: 13:00-14:00, 16:00-17:00, 19:00-20:00.

Спортивный ледовый комплекс «Старица»

Старица, Советский пер., д. 4

понедельник 2 января, вторник 3 января, суббота 7 января: 12.00-13.00, 16.00-17.00, 19.00-20.00.

среда 4 января, четверг 5 января, пятница 6 января, воскресенье 8 января: 16.00-17.00, 19.00-20.00.

Спортивный ледовый комплекс «Орион»

Бологое, Западный мкр., д.4

Каждый день: 14.00-15.00, 16.00-17.00, 18.00-19.00, 20.00-21.00.

Спортивный ледовый комплекс «Волга»

Калязин, ул. Тверская, д.20

понедельник 2 января, вторник 3 января, среда 4 января, суббота 7 января: 15.30-16.30, 17.00-18.00, 18.30-19.30, 20.00-21.00.

четверг 5 января, пятница 6 января: 17.00-18.00, 18.30-19.30, 20.00-21.00.

воскресенье 8 января: 17.00-18.00, 18.30-19.30.

Спортивный ледовый комплекс «Арктика»

Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 72

понедельник 2 января, вторник 3 января, суббота 7 января: 16.30-17.30, 18.00-19.00, 19.30-20.30, 21.00-22.00.

среда 4 января, четверг 5 января, пятница 6 января, воскресенье 8 января: 16.30-17.30, 18.00-19.00, 19.30-20.30.

Каток «Конаковский лёд»

Конаково, ул.Строителей, д.2

Каждый день: 14.00-15.00, 16.00-17.00, 19.00-22.00