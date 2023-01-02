Лыжные гонки тоже будут. Фото: Олег ЗОЛОТО

1 января 2023 года в Тверской области стартовала Декада спорта и здоровья. Её мероприятия направлены на пропаганду здорового образа жизни и привлечение жителей к активному отдыху на свежем воздухе.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в рамках Декады в регионе пройдёт 20 региональных соревнований по различным видам спорта, а всего состоится более 200 физкультурных и спортивных мероприятий, участие в которых примут свыше 12 тысяч человек.

Из ближайших мероприятий:

- сегодня, 2 января, в тверском в СК «Юбилейный» состоится IV областной турнир по бадминтону;

- 3 января в физкультурно-оздоровительном комплексе им. Султана Ахмерова - Чемпионаты и Первенства Тверской области по спортивному метанию ножа, универсальному бою, корэш.

- 4 января в деревне Борихино пройдёт Кубок Тверской области по автомобильному спорту;

- 6 - 8 января в деревне Большое Гришкино Калининского района будет проходить Чемпионат и Первенство Тверской области по лыжным гонкам.

Будут и соревнование всероссийского уровня – состязания по практической стрельбе с 11 по 16 января (региональный тренировочный центр стрелковых видов спорта «Березино»). А также Чемпионат России по универсальному бою, который состоится 14 и 15 января (Большое Гришкино).