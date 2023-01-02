Музей "Ставка Сталина" в Тверской области в 2023 году представит новый выставочный проект "Титаны Ржева"

В «Ставке Сталина» будут организованы четыре выставки в рамках нового цикла «Титаны Ржева». Фото: пресс-служба Музей Победы.

В 2023 году в Ржевском филиале Музея Победы «Ставка Сталина» будут организованы четыре выставки в рамках нового цикла «Титаны Ржева». Как сообщает пресс-служба Музея Победы, экспозиции посвятят событиям Ржевской битвы, её героям, а также уроженцам Ржева, прославившимся подвигами в годы Великой Отечественной войны.

Посетители смогут увидеть раритеты из фондов Музея Победы на Поклонной горе – документы, фотографии, личные вещи участников событий тех лет.

«В 2023 году мы также познакомим жителей и гостей нашего района с творчеством художников Тверской области. В музее будут организованы художественные выставки «Ржевский край в годы Великой Отечественной войны», - отметила заведующая Ржевским филиалом Музея Победы Марина Копаева.

Кроме того, в филиале будут проходить различные памятные мероприятия, приуроченные к Дням воинской славы, юбилеям героев войны и т.д. Уже в феврале в «Ставке Сталина» пройдут мероприятия, посвященные Сталинградской битве - научно-практическая конференция «Битва, которая изменила историю» и тематический урок «Сталинградская битва в книгах и на полотнах художников». В марте, к 80-летию окончания Ржевской битвы, будет организована встреча школьников Ржевского района с дочерью маршала Андрея Ерёменко, командующим Калининским и Западным фронтами.