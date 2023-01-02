На М-11 в Тверской области "Мередес" влетел в дорожный отбойник и перевернулся

Авария произошла в Конаковском районе. Фото: УГИБДД по Тверской области

Ранним утром 2 января на 124-м километре трассы М-11 в Конаковском районе Тверской области произошло ДТП. Женщина 1992 года рождения на автомобиле "Мерседес" не справилась с управлением и врезалась в металлический дорожный отбойник, машина от удара перевернулась на крышу.

В аварии пострадал пассажир машины, мужчина 1995 года рождения. Как сообщают в Управлении ГИБДД по Тверской области, водитель была трезва. Состояние дороги соответствовало погоде - мокрый асфальт.