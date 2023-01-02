Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 января 2023 5:37

На М-11 в Тверской области "Мередес" влетел в дорожный отбойник и перевернулся

Пострадал пассажир машины
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Авария произошла в Конаковском районе. Фото: УГИБДД по Тверской области

Авария произошла в Конаковском районе. Фото: УГИБДД по Тверской области

Ранним утром 2 января на 124-м километре трассы М-11 в Конаковском районе Тверской области произошло ДТП. Женщина 1992 года рождения на автомобиле "Мерседес" не справилась с управлением и врезалась в металлический дорожный отбойник, машина от удара перевернулась на крышу.

В аварии пострадал пассажир машины, мужчина 1995 года рождения. Как сообщают в Управлении ГИБДД по Тверской области, водитель была трезва. Состояние дороги соответствовало погоде - мокрый асфальт.

В ДТП пострадал молодой мужчина - пассажир. Фото: УГИБДД по Тверской области

В ДТП пострадал молодой мужчина - пассажир. Фото: УГИБДД по Тверской области