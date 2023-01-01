СК возбудил уголовное дело из-за обрушения кладки кирпичного дома в Твери

Фото обрушившейся кладки в соцсетях разместили неравнодушные местные жители. Фото: BK/«Осторожно Тверь»

В Твери 27 декабря на проспекте Ленина обрушилась кладка части кирпичной кладки наружной стены фасада многоквартирного дома. О разрушении сообщили неравнодушные очевидцы, разместив фото в тверских соцсетях. Позже об этом написали и тверские СМИ. < Теперь же обрушившейся кладкой заинтересовались и следственные органы.

Утром 1 января областное СУ СК опубликовало релиз о том, что следователи ведомства возбудили по этому случаю уголовное дело.

«По версии следствия, работники УК не выполнили комплекс мероприятий по его содержанию», - сообщает ведомство.

Сейчас следователи проводят комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление лиц из числа работников управляющей компании, причастных к совершению преступления.