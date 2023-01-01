В Торопце Тверской области горел деревянный городской рынок

Пожар снимали очевидцы и выкладывали в местные соцсети. Фото: VK/ «Подслушано Торопец»

Поздним вечером 31 декабря в Торопце Тверской области начался пожар на городском рынке. Видео и фото с места пожара размещены очевидцами в местных пабликах. Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС России по Тверской области.

-В 22.38 поступило сообщение о загорании деревянного павильона на рынке на улице Советской. К месту пожара выезжали четыре отделения ПСЧ №54, - сообщают в МЧС.

Менее чем через час пожар был локализован, потушен в 00.05 1 января.

Огонь поводил кровлю и внутреннюю отделку рынка. По счастливой случайности никто не пострадал. Причину пожара в МЧС пока не называют.