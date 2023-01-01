Тверской областной суд отмечает 100 лет со дня основания

Тверской областной суд отмечает вековой юбилей. Фото: ПТО

1 января отмечается 100 лет со дня образования Тверского областного суда. В 2021 году в Твери был открыт Дворец правосудия на улице Брагина. Это один из самых инновационных судебных комплексов в Центральном федеральном округе.

Поздравительный адрес по случаю юбилея Тверскому областному суду направил губернатор Игорь Руденя. В нем, в частности, говорится:

«Этот век вместил разные исторические эпохи, но во все времена служение Закону было главным принципом работников системы правосудия. Сегодня вы храните эти традиции, передаете опыт новым поколениям судей».

СПРАВКА «КП»

1 января 1923 года начал функционировать Тверской губернский суд. Он заменил прежние губернский суд, революционный трибунал и губернский совет народных судей и подчинялся Наркомату юстиции РСФСР. В 1923 году в штате Тверского губернского суда было 147 работников. Калининский областной суд был образован в апреле 1939 года.