В новогоднюю ночь в Твери родилось пять малышей

В новогоднюю ночь-2023 в Твери родилось пять малышей. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В роддомах Твери в новогоднюю ночь родилось пять малышей. Причём, все они мальчики. Такую информацию «КП»-Тверь» сообщили в родильных отделениях роддомов областной столицы. Первым на свет, практически сразу после боя курантов, в областном перинатальном центре появился мальчик. «В 01.07 родился мальчик весом 3 кг 280 гр, ростом 50 см. Имя первенцу дали - Михаил. Имя небесного покровителя земли Тверской - князь Михаил Ярославич Тверской», - сообщили в перинатальном центре. Чуть позже здесь родилось ещё два малыша.

В пятом роддоме в Заволжье первым на свет уже под утро нового года, в 4 часа 40 минут, появился мальчик весом 3 кг 500 гр, в 5 часов 45 минут тут приняли вторые роды - мальчик весом 3 кг 530 гр.

А вот во втором роддоме на Пролетарке и в первом роддоме в Южном новогодняя ночь прошла спокойно - родов не было.