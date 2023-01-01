В поле под Тверью из снега слепили огромное сердце

Вот такое сердце на поле у Брусилово. Фото: VK/ “Тверь ВКонтакте»

Новый снежный арт-объект появился на поле под Тверью по дороге от гипермаркета «Глобус» к Брусилово. Снежное сердце с красным кантом на пьедестале расположено возле местной автомойки. Фото этой снежной скульптуры размещено в соцсетях.

«Надеюсь, что вандалы не набегут и людям интересно будет пофотографироваться,» - замечает автор поста.

Пользователи в откликах ругают автора за то, что место точное указал, теперь сердце точно сломают.

Другие восторгаются снежной скульптурой и замечают, что скоро она растает: в регионе оттепель. В ближайшие дни днём до +1. Немного похолодает со среды: днём до -4, а ночью до -13.