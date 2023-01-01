Жители Тверской области могут поздравить друг друга с Новым годом онлайн-открытками

Одна из праздничных открыток Музея. Фото: ПТО

Столичный Музей Победы на Поклонной горе предлагает жителям Тверской области поздравить друг друга с Новым годом необычными онлайн-открытками. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На сайте музея размещена виртуальная выставка, в которую вошли более 18 тысяч новогодних открыток. Их создали участники конкурса «Нарисуй «Елку Победы» из разных регионов и стран. Среди них - художники разных возрастов из Тверской области.

«Каждый интернет-пользователь может выбрать понравившийся рисунок и отправить его по электронной почте близким, друзьям и коллегам, дополнив своими поздравлениями и пожеланиями» - сообщают организаторы.