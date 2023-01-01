Председатель парламента Тверской области поздравил жителей региона с Новым годом

Председатель Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев. Фото: ЗСТО

С новогодними праздниками жителей Тверского региона поздравляют первые лица области. Опубликовано поздравление губернатора Игоря Рудени

. К жителям области обратился председатель Заксобрания Тверской области Сергей Голубев. В поздравлении, в частности, говорится:

«Несмотря на все сложности, Тверская область прошла 2022 год уверенно и достойно. Приняты важные законы, успешно продолжаются достойные начинания в экономике и социальной политике, реализуются крупные федеральные проекты, продолжается газификация тверского региона. Уверен, что наступающий год откроет новые перспективы, новые возможности развития, позволит реализовать все намеченные планы. Тверская область будет уверенно двигаться вперед. Наша сила - в сплоченности и взаимной поддержке».