Сотрудники МЧС в Тверской области слепили огромную фигуру кролика-водолаза

Вот такой огромный кролик-водолаз получился у спасателей. Фото: VK/МЧС России по Тверской области

В Нелидово Тверской области сотрудники МЧС России оригинально представили символ наступившего 2023 года – Водяного Кролика. Сотрудники пожарно-спасательной части № 42 слепили ушастого из снега, причём не просто так, а в костюме водолаза. Фото уже стали популярны с соцсетях

и снискали множество положительных откликов.

«Супер!», «Какой милый!» - восторгаются пользователи.

«Это добрый семейный праздник. От всего сердца хотим пожелать, чтобы праздничные дни стали для вас безопасными, чтобы вас окружали близкие и любимые люди, а тепло семейного очага охраняло от невзгод. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и как можно больше радостных событий в новом году,» - поздравляют создатели снежного кролика-водолаза жителей региона.