1 января 2023 года ожидаются ДТП на 14 участках федеральных трасс в Тверской области

Во времена оттепели особенно опасны мосты, так как они покрываются льдом в первую очередь. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Главное управление МЧС России по Тверской области опубликовало прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций на территории региона.

Наибольшее количество ЧП ожидается на 14 участках федеральных трасс проходящих через регион.

Вот где могут произойти ДТП:

М-9 «Балтия» - Зубцовский район (207 км), Оленинский муниципальный округ (277 км), Нелидовский городской округ (321 км), Западнодвинский муниципальный округ (363 км);

М-10 «Россия» - Конаковский район (с 136 по 137 км), Калининский район (с 173 по 174 км, 196-197 км), Торжокский район (232 км, 242 км, с 256 по 257 км), Спировский район (с 266 по 267 км), Вышневолоцкий городской округ (301 км), Бологовский район (330 км, 336 км);

Существует вероятность происшествий на открытых участках скоростной автодороги М-11.

Этому способствует и погода. По данным МЧС, 1 января 2023 года в регионе будет облачно. Ночью небольшой, местами умеренный мокрый снег или дождь. Днем только дождь. Видимость 2 - 6 км. Ветер южный с переходом днем на западный 8-13 м/с. На дорогах гололедица.

Температура воздуха по области ночью -2…+3 градусов, днем 0…+5 градусов.