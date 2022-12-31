Сотрудник МЧС замеряет толщину льда. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Твери в районе речного вокзала толщина льда критическая. Это следует из ежедневного мониторинга толщины льда, проводимого специалистами ГУ МЧС России по Тверской области.

По данным на 31 декабря 2022 года, толщина льда в районе речного вокзала — 10 сантиметров. Такой лёд максимум может выдержать вес до 100 килограммов — взрослый мужчина в экипировке.

Кстати, глава Твери Алексей Огоньков уже подписал постановление № 1240, «О мерах по ограничению доступа на лёд водных акваторий города Твери и обеспечению безопасности в канун православного праздника Крещения Господня (Богоявления) 19 января 2023 года». В документе обозначен срок, когда должно быть принято решение о местах купаний. Это 12 января грядущего года.

Если погода не изменится, то купания в районе речного вокзала под большим вопросом.