Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 декабря 2022 12:54

В Твери в районе речного вокзала толщина льда критическая

Состоятся ли там крещенские купания, сейчас предсказать невозможно
Олег ХАДАЕВ
Сотрудник МЧС замеряет толщину льда. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сотрудник МЧС замеряет толщину льда. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Твери в районе речного вокзала толщина льда критическая. Это следует из ежедневного мониторинга толщины льда, проводимого специалистами ГУ МЧС России по Тверской области.

По данным на 31 декабря 2022 года, толщина льда в районе речного вокзала — 10 сантиметров. Такой лёд максимум может выдержать вес до 100 килограммов — взрослый мужчина в экипировке.

Кстати, глава Твери Алексей Огоньков уже подписал постановление № 1240, «О мерах по ограничению доступа на лёд водных акваторий города Твери и обеспечению безопасности в канун православного праздника Крещения Господня (Богоявления) 19 января 2023 года». В документе обозначен срок, когда должно быть принято решение о местах купаний. Это 12 января грядущего года.

Если погода не изменится, то купания в районе речного вокзала под большим вопросом.