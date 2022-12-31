Площадь Славы в Твери, где планировались масштабные новогодние гуляния, оказалась залита водой

Площадь Славы по данным на 15 часов 31 декабря. Фото: городская веб-камера

Самые масштабные новогодние гулянья в Твери планировалось проводить на площади Славы. Но она оказалась залита водой. Талой водой.

Пресс-служба городской администрации обещала, что на катке установят большой экран, на котором будет транслироваться новогоднее поздравление Президента.

А праздничная программа должна была начаться с 23:30 и продлиться до трёх часов утра. На каток ожидался Дед Мороз и Снегурочка.

Но погода внесла свои коррективы. Как и обещали метеорологи, в новогоднюю полночь 0…+1, под ногами будет хлюпать.

1 января, в воскресенье, ещё теплее: +3. За окном мокрый снег с дождём. Прекратятся осадки лишь к утру понедельника, 2 января.

А обстановку на площади Славы можно посмотреть по городской веб-камере. Кстати, приглашение на площадь всё ещё висит на сайте администрации города. Праздник состоится, пусть и не на катке.

С наступающим!