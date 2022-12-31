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НовостиПроисшествия31 декабря 2022 11:19

Следователи и прокуроры проверяют факт ожога ребёнка в Нелидово после взрыва петарды

Её ему бросили под ноги
Олег ХАДАЕВ
Новогодние фейерверки - это весело. Но при неправильном обращении - опасно.

Новогодние фейерверки - это весело. Но при неправильном обращении - опасно.

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Нелидовской межрайонной прокуратурой организована проверка по информации из средств массовой информации по факту получения ребёнком ожогов.

30 декабря в Нелидово Тверской области ребенок получил ожог после того, как ему под ноги дети кинули петарду.

Прокуроры взяли это дело под контроль.

Выяснением же всех обстоятельств происшествия занялся следователь Нелидовского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области.