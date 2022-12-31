В Запорожской области Игорь Руденя исполнил новогоднюю мечту четырёхлетнего мальчика

Игорь Руденя вручил подарки Алексею лично. Фото: ПТО

Губернатор Тверской области Игорь Руденя посетил Запорожскую область, где в в рамках федеральной акции «Ёлка желаний», привёз подарки четырёхлетнему мальчику Алексею.

Шар с ёлки с мечтой Алексея Игорь Михайлович снял 22 декабря перед заседанием Государственного Совета, которое провел президент России Владимир Путин.

Алексей загадал получить конструктор.

Конструктор Игорь Руденя вручил Алексею лично. Так же губернатор подарил хлопчику кимоно для занятий каратэ, книгу нашей землячки, детской писательницы Гайды Лагздынь, футбольный мяч и сладкие подарки.

Не остались без подарков и родители Алексея. Им губернатор подарил телевизор, воспроизводящий видео с разрешением 4К.

«Спасибо вам огромное, вы сделали для нас настоящее новогоднее чудо. Ребенок счастлив», – поблагодарила Игоря Руденю мама мальчика Алина Константиновна.