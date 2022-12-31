Губернатор Игорь Руденя посетил тверичан в зоне СВО

Игорь Руденя с участниками СВО из Тверской области. Фото: ПТО

Губернатор Тверской области Игорь Руденя посетил зону специальной военной операции. Цель поездки - встреча с военнослужащими из Тверской области и других регионов России. Игорь Руденя пообщался с добровольцами танкового батальона «Волга» и его командиром, Героем России Раилем Габдрахмановым.

Также губернатор встретился с военнослужащими авиационного подразделения из Тверской области.

По информации пресс-службы областного правительства, говорили о быте и финансовом обеспечении. Игорь Руденя интересовался условиями службы.

Военнослужащим были переданы необходимые вещи: тёплая одежда, бытовая техника, инструменты, продукты питания и медикаменты, спальные мешки, теплые сапоги, предметы первой необходимости, а также письма и рисунки от тверских детей.

Это всё то, что просили привести сами участники боевых действий.

Фронтовики поблагодарили губернатора за подарки к Новому году и личное внимание к их потребностям.