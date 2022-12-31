В посёлке Редкино автомобиль переехал упавшую женщину

Кадр из видео с места трагедии. Фото: ВК/Редкино Life/Борис Савицкий

Жительница Редкино, судя по походке — в нетрезвом состоянии, двигалась в сторону проезжей части из сквера. При переходе улицы она подскользнулась и упала.

В этот момент с примыкающей улицы выезжала иномарка под управлением другой женщины. Автомобиль двигался не быстро. Повернув в сторону упавшей женщины, по какой-то причине автомобилистка не снизила скорость машины и переехала передними и задними колёсами упавшую.

По информации, размещённой в группе «Редкино LIFE», упавшая женщина от полученных травм скончалась. У неё остался сын, престарелая бабушка и сестра.

В ГИБДД факт наезда подтвердили.