Владимир Путин поздравил жителей Тверской области с Новым годом и Рождеством

Владимир Путин поздравил жителей Тверской области. Фото: kremlin.ru/Сергей Савостьянов/ТАСС

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравление Новым годом и Рождеством губернатору Игорю Рудене и всем жителям Тверской области.

«В эти светлые, праздничные, всеми любимые дни в каждом доме, в каждой семье люди желают друг другу счастья, удачи, осуществления намеченных планов. Пусть наступающий 2023 год станет благополучным для вас и ваших близких», – говорится в поздравлении от Владимира Путина.