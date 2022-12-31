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НовостиПолитика31 декабря 2022 6:42

Владимир Путин поздравил жителей Тверской области с Новым годом и Рождеством

Президент Российской Федерации направил поздравление губернатору Игорю Рудене
Олег ХАДАЕВ
Владимир Путин поздравил жителей Тверской области. Фото: kremlin.ru/Сергей Савостьянов/ТАСС

Владимир Путин поздравил жителей Тверской области. Фото: kremlin.ru/Сергей Савостьянов/ТАСС

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравление Новым годом и Рождеством губернатору Игорю Рудене и всем жителям Тверской области.

«В эти светлые, праздничные, всеми любимые дни в каждом доме, в каждой семье люди желают друг другу счастья, удачи, осуществления намеченных планов. Пусть наступающий 2023 год станет благополучным для вас и ваших близких», – говорится в поздравлении от Владимира Путина.