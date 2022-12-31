Банк России выявил в Тверской области четырёх нелегальных кредиторов и одну финансовую пирамиду

Прежде чем подписывать такие документы, убедитесь, что вас не надувают.

Банк России опубликовал результаты контрольной деятельности на территории Тверской области за девять месяцев уходящего года.

Так, за этот период, удалось выявить четыре организации с признаками нелегального кредитора и одну с признаками финансовой пирамиды.

- Опасность обращения к нелегальным компаниям в том, что вся их деятельность — вне закона. Вам могут навязать очень высокие проценты по займам, взять комиссии при оформлении договоров, завладеть вашими персональными данными и затем незаконно ими воспользоваться, — прокомментировала заведующая сектором визуального контроля отдела безопасности Отделения Тверь Банка России Ольга Добрякова.

Прежде чем вступать в договорные отношения с финансовыми организациями, убедитесь в законности их работы.