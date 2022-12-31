Центральная библиотека Твери опубликовала график работы на праздники

На праздники можно прийти и получить любимую книгу. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Праздничный график с 31.12.2022 по 8.01.2023 библиотек Твери выглядит так:

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 2, 3, 4, 5, 6, 8 января — с 11:00 до 19:00,

31 декабря, 1, 7 января — выходные дни;

Библиотеки-филиалы №№ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 25, 27, 29, 30, 33, 36 - 3, 4, 5, 6, 8 января — с 11:00 до 19:00 (взрослые библиотеки) и с 10:00 до 18:00 (детские библиотеки), 31 декабря, 1, 2, 7 января — выходные дни;

Библиотека семейного чтения поселка Сахарово - 3, 4, 5, 6, 8 января — с 9:00 до 14:00, 31 декабря, 1, 2, 7 января — выходные дни.