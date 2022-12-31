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НовостиПроисшествия31 декабря 2022 4:27

За сутки в Тверской области зарегистрировано три пожара

Главное управление МЧС России по Тверской области опубликовало сводку
Олег ХАДАЕВ
Ещё три пожара произошло в Тверской области.

Ещё три пожара произошло в Тверской области.

Фото: Виктория ТУШКОВА

По данным сводки Главного управления МЧС России по Тверской области, за минувшие сутки, на 6:00 31 декабря 2022 года, в регионе зарегистрировано три пожара.

Горело строение в деревне Стрелки Зубцовского района, в деревне Братаново, что в предместьях Удомли, и горел мусор. Где он горел — не сообщается.

Кроме пожаров на водоёмах региона зарегистрировано одно происшествие. О характере ЧП так же не сообщается.

Напомним, на время праздников личный состав Главного управления МЧС России по Тверской области переведён на усиленный режим несения службы.