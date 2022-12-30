В Твери житель Пролетарского района расписал девятиэтажку

Житель Твери расписал девятиэтажку Фото: ТИА

Девятиэтажный дом №2 в Пролетарском районе Твери резко выделяется на фоне остальных серых панелек. Здесь живет автор необычных граффити, которые украшают подъезды и фасад дома.

В рисунках угадываются сюжеты из мультфильмов и детских книжек. Отражена даже тема космоса.

На каждом этаже - свой уникальный рисунок и связанная с ним история, которая что-то говорит и о людях, которые тут живут.

Этаж, на котором живут старший по дому и, по совместительству автор работ, Валерий Ионтель с супругой, расписан практически полностью. Рисунок заползает на пол и потолок, даже на ступеньки лестничного пролёта. На двери лифта изображён марсианин, на стене - планета Земля.

Каждый подъезд украшают разные рисунки Фото: ТИА

- Я рисую энергетикой. А после этого прихожу никакой, опустошённый. Но потом энергия идёт ко мне обратно. Я смотрю на свою работу и наполняюсь, - рассказал художник ТИА. Росписью он занимается уже сорок лет - с тех пор, как переехал в этот дом.

Яркие работы украшают не только подъезд и входные группы, но и дорожки во дворе, а клумбы и придомовую территорию - необычные инсталляции. Правда, увидеть творения можно лишь летом, зимой они скрыты под снегом.