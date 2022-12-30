15,5 миллионов рублей направлены на поддержку сельского хозяйства в Тверской области

15,5 миллионов рублей направлены на поддержку сельского хозяйства Фото: ПТО

В Тверской области в 2022 году увеличена поддержка сельхозпроизводителей по ряду направлений. Соответствующие изменения внесены в отраслевую государственную программу. Вопрос рассмотрен на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени.

Дополнительные средства - порядка 15,5 млн рублей - направлены на поддержку производства озимых зерновых культур, возмещение затрат на производство молодняка крупного рогатого скота, уплату процентов по инвестиционным займам, субсидии хлебопекарным предприятиям Верхневолжья.

Это позволяет увеличить производственные показатели. Так, в 2022 году в Тверской области сохранена положительная динамика в сфере производства хлеба и хлебобулочных изделий.

Также увеличено финансирование проекта по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. Всего в 2022 году социальную выплаты на строительство или покупку жилья на селе получили 12 человек.