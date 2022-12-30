Госавтоинспекторы Тверской области напоминают водителям о соблюдении ПДД в период новогодних праздников

Водителей и пешеходов призывают соблюдать ПДД Фото: Ольга ТРОФИМОВА

УГИБДД России по Тверской области обращается к жителям и гостям Верхневолжья с призывом о соблюдении ПДД в период новогодних выходных. Особенно, при ухудшении погодных и дорожных условий.

- Уважаемые водители не превышайте скоростной режим, соблюдайте дистанцию, снижайте скорость перед пешеходным переходом, заблаговременно включайте указатели поворота. Будьте взаимовежливы, - обращают внимание инспекторы.

Пешеходам напоминают, что переходить дорогу необходимо только по пешеходному переходу.

- Будьте очень внимательны во дворах, не выходите из-за припаркованных транспортных средств, при переходе дороги не пользуйтесь телефонами и наушниками, снимайте капюшоны, проверьте, чтобы на вашей одежде были светоотражающие элементы, - призывают в ведомстве.

Берегите себя и будьте осторожны!