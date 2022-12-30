В Тверской области принята долгосрочная программа содействия занятости молодёжи

В областном правительстве разработана программа содействия молодежи в трудоустройстве на период до 2030 года. Фото: ПТО

В регионе разработана программа содействия молодежи в реализации трудового профессионального потенциала. Она долгосрочная - до 2030 года. Принята на недавнем заседании областного правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Программа содействия занятости молодежи подразумевает четыре направления деятельности: формирование системы доступной профориентации, создание постоянных и временных рабочих мест для молодых людей, реализацию комплекса мер по содействию в трудоустройстве, стимулирование работодателей на найм молодежи.

- В рамках программы планируется создать условия для профессионального развития молодежи с помощью совмещения образовательного процесса и трудовой деятельности. Например, на базе школы №42 Твери совместно с Тверским политехническим колледжем будет создан строительный класс, а на предприятии «ТЖБИ-4» - площадка по обучению бетонщиков и арматурщиков. Также подрастающее поколение сможет принять участие в волонтерской деятельности и проверить свои силы в рамках студенческих отрядов, - уточнила пресс-служба областного правительства.

Особое внимание будет уделено деятельности центров карьеры при колледжах и вузах, расширению практику привлечения студотрядов к организации занятости школьников, а также увеличению финансирования программ для трудоустройства молодых людей.