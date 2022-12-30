В Тверской области после капремонта открылся Старицкий ДК

В Старицком округе после капремонта открыли Станционный ДК Фото: ПТО

В Старицком муниципальном округе после капремонта открыли Станционный Дом культуры. Работы проведены в рамках национального проекта «Культура».

- Развитие отрасли культуры дает нам возможность сохранять историю, воспитывать наше подрастающее поколение и делать территорию более привлекательной. Учреждения культуры, в том числе в сельской местности, должны быть обеспечены всей необходимой инфраструктурой, - считает губернатор Игорь Руденя.

Дом культуры на станции Старица построен в 1968 году. В здании располагаются Станционная сельская библиотека и ДК. В Доме культуры действует 13 клубов, которые посещают более 170 человек, в том числе дети и подростки. Библиотека обслуживает свыше 1000 читателей.

В ходе капремонта в Станционном Доме культуры отремонтированы кровля, фасад, входная группа, внутри - стены и полы, обновлены окна, система отопления и электроснабжения, обустроены новые санитарно-гигиенические комнаты. Сделаны современная пожарная сигнализация и система видеонаблюдения.

Годом ранее, по Программе поддержке местных инициатив, была благоустроена прилегающая территория.