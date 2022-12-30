За год Тверскую область посетили 2,6 миллиона туристов Фото: ПТО

По итогам 2022 года Верхневолжье посетило более 2,6 млн туристов.

- Сфера туризма имеет ключевое значение для комплексного развития региона, создания рабочих мест, модернизации экономики, увеличения доходной части областного бюджета, – считает губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области продолжилось развитие маршрутов водного транспорта. По сравнению с прошлым годом рост турпотока круизных лайнеров составил 17% по количеству судозаходов и 55% - по числу гостей. В уходящем году регион посетили 82 тысячи туристов, прибывших водными маршрутами.

Лидером водного туризма стал Калязин - в сезоне 2022 года там приняли 242 лайнера и 48,4 тысячи человек, а в Твери пришвартовались 155 круизных теплоходов с 32,2 тысячами путешественниками на борту.