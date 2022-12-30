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НовостиОбщество30 декабря 2022 14:14

За год Тверскую область посетили 2,6 миллиона туристов

82 000 гостей прибыли водными маршрутами
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
За год Тверскую область посетили 2,6 миллиона туристов

За год Тверскую область посетили 2,6 миллиона туристов

Фото: ПТО

По итогам 2022 года Верхневолжье посетило более 2,6 млн туристов.

- Сфера туризма имеет ключевое значение для комплексного развития региона, создания рабочих мест, модернизации экономики, увеличения доходной части областного бюджета, – считает губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области продолжилось развитие маршрутов водного транспорта. По сравнению с прошлым годом рост турпотока круизных лайнеров составил 17% по количеству судозаходов и 55% - по числу гостей. В уходящем году регион посетили 82 тысячи туристов, прибывших водными маршрутами.

Лидером водного туризма стал Калязин - в сезоне 2022 года там приняли 242 лайнера и 48,4 тысячи человек, а в Твери пришвартовались 155 круизных теплоходов с 32,2 тысячами путешественниками на борту.