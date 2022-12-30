В Тверской области организован культурный досуг для семей мобилизованных

Детей и взрослых приглашают на новогодние мероприятия Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Тверской области организованы культурные и досуговые мероприятия для семей мобилизованных граждан в новогодние праздники. Посещение для них бесплатное.

Открыты ледовые комплексы в Твери, Старице, Бологое, Калязине, Кимрах и Конаково.

Доступны посещения мероприятий государственных музеев Тверской области, областной картинной галереи, филармонии, театров, Дома народного творчества и домов культуры в районах. В частности, новогодние события.

Новогоднюю выставку живописи, графики, декоративно-прикладного искусства «Зимний вальс» представляет Мемориально-художественный музей В.Серова в поселке Эммаусс.

3, 4, 5 и 6 января в музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной будет работать выставка декоративно-прикладного искусства «Чудеса на Новый год!».

3, 4 и 5 января Тверской областной Дом народного творчества приглашает посетить новогоднюю познавательно-развивающую программу «Снежный бум».

Тверская областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького 4 января приглашает на новогодние посиделки с чаепитием «Конфетки-бараночки», 5 января – мастер-класс по созданию обрядовой куклы, а 6 января – мастер-класс по рисованию рождественских пейзажей.

Тверская академическая областная филармония с 3 по 8 января покажет музыкальный театрализованный спектакль «Золушка» по мотивам сказки Ш. Перро и программу «Новогодний фейерверк».

Тверской государственный театр кукол приглашает на новогодние представления «Бим и Бом на нашей елке», спектакли «Снежная королева» и «Звездные мастера».

Музыкальную сказку подарит труппа Тверского областного академического театра драмы, которая представит свою версию сказки «Стойкий оловянный солдатик».

Театр юного зрителя приготовил для своих зрителей новогодний фолк-мюзикл для всей семьи «Изумрудные бусы», оставленный по мотивам сказки В. Одоевского «Мороз Иванович».

Полная программа представлена на сайте областного правительства.