В Тверской области МЧС до 9 января переведено на усиленный режим работы

МЧС переведено на усиленный режим работы Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В ГУ МЧС России по Тверской области в преддверии новогодних и рождественских праздников проведен инструктаж сотрудников. С 25 декабря 2022 года по 9 января 2023 года ведомство переведено на усиленный режим работы.

- Во всех сферах сформированы оперативные бригады. В целях обеспечения своевременного реагирования на возможные происшествия в социальных объектах, удаленных от районных центров, в период праздников спланировано круглосуточное дежурство отдельных пожарных постов. Усилена работа в жилом секторе, особое внимание уделено многодетным семьям и гражданам, относящимся к "группе риска", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Спасатели призывают граждан соблюдать требования пожарной безопасности. Будьте осторожны при использовании пиротехники.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов - 101, 112). "Телефон доверия" регионального МЧС - (4822) 39-99-99.