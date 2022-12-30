В новогодние праздники в Твери организовано дежурство аварийных служб

Звонки и заявки будут приниматься круглосуточно Фото: Татьяна Коркина

В Твери с 31 декабря по 8 января организовано круглосуточное дежурство ремонтных бригад и представителей руководящего состава коммунальных служб. Также круглосуточно будут работать все диспетчерские службы.

По вопросам, связанным с перебоями в подаче коммунальных услуг, можно обращаться в объединённую диспетчерскую службу департамента ЖКХ администрации города по телефонам: (4822) 34-87-07, 34-93-84.

Кроме того, диспетчерские службы в круглосуточном режиме будут работать на ресурсоснабжающих предприятиях города:

АО «Тверьгорэлектро» – диспетчерская (4822) 35-34-33, по вопросам наружного освещения (4822) 78-70-55, кол-центр 8 (800) 450-02-77;

ООО «Тверская генерация»: диспетчерская (4822) 52-67-42, кол-центр (4822) 78-00-00;

ООО «Тверь Водоканал» – диспетчерская (4822) 62-01-02, кол-центр (4822) 48-11-00;

ПАО «Россети Центр» Филиал «Тверьэнерго» – 8 (800) 220-02-20, 8 (800) 505-01-15.

Телефон единой дежурно-диспетчерской службы управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города: (4822) 44-12-44.