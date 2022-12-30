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НовостиОбщество30 декабря 2022 13:22

В 2022 году службой занятости были трудоустроены более 15,6 тысяч жителей Тверской области

На предприятиях региона открыто порядка 14,6 тыс. вакансий
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Наиболее востребованы сегодня специалисты производства, медики, соцработники, педагоги.

Наиболее востребованы сегодня специалисты производства, медики, соцработники, педагоги.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В 2022 году службой занятости в Тверской области были трудоустроены более 15,6 тысяч жителей. Единовременную финансовую помощь на открытие собственного дела получили 60 бывших безработных. Возможность временного трудоустройства на общественные работы получили 1776 человек, а ещё 1450 человек приступили к профобучению. Статистику сообщили в региональном правительстве.

Сейчас на предприятиях Тверской области открыто порядка 14,6 тыс. вакансий. Наиболее востребованы специалисты производства: инженеры, техники, сварщики, слесари, монтажники, операторы автоматических и полуавтоматических линий, станков и установок, швеи и другие. Таких вакансий более 3,6 тыс.

Требуются также военнослужащие, участковые уполномоченные, инспекторы ДПС, судебные приставы, полицейские, пожарные.

Востребованными продолжают оставаться врачи, средний и младший медицинский персонал, социальные работники, воспитатели, учителя, психологи, логопеды и другие специалисты в сфере образования.