В 2022 году службой занятости были трудоустроены более 15,6 тысяч жителей Тверской области

Наиболее востребованы сегодня специалисты производства, медики, соцработники, педагоги. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В 2022 году службой занятости в Тверской области были трудоустроены более 15,6 тысяч жителей. Единовременную финансовую помощь на открытие собственного дела получили 60 бывших безработных. Возможность временного трудоустройства на общественные работы получили 1776 человек, а ещё 1450 человек приступили к профобучению. Статистику сообщили в региональном правительстве.

Сейчас на предприятиях Тверской области открыто порядка 14,6 тыс. вакансий. Наиболее востребованы специалисты производства: инженеры, техники, сварщики, слесари, монтажники, операторы автоматических и полуавтоматических линий, станков и установок, швеи и другие. Таких вакансий более 3,6 тыс.

Требуются также военнослужащие, участковые уполномоченные, инспекторы ДПС, судебные приставы, полицейские, пожарные.

Востребованными продолжают оставаться врачи, средний и младший медицинский персонал, социальные работники, воспитатели, учителя, психологи, логопеды и другие специалисты в сфере образования.