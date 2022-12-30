СК проводит проверку по факту ДТП с микроавтобусом под Тверью, в котором пострадали три человека

Два человека в перевернувшемся микроавтобусе пострадали. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

Следователи СКР проводят проверку по факту ДТП с микроавтобусом, произошедшего 30 января на "Золотом кольце" (автодорога Тверь-Бежецк).

Напомним, ДТП произошло днём на 1262 км трассы Р-132 "Золотое кольцо". Водитель автомобиля "Рено" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом "Мерседес". По информации областной Госавтоинспекции, в аварии пострадали трое: водитель "Рено" и два пассажира микроавтобуса - 15-летний подросток и 47-летняя женщина. Водители были трезвые.

Калининским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Тверской области по данному факту организована процессуальная проверка.

- Руководством и следователем межрайонного следственного отдела осуществлён выезд на место происшествия, произведён осмотр, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области. - Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.