Жители Твери могут встретить Новый год на катке на площади Славы

Лишь бы не растаял! Фото: Администрация Твери.

Жители Твери, которым надоело встречать Новый год дома за праздничным столом, могут провести праздник альтернативно - встретить наступление 2023 года на катке на площади Славы.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на катке установят большой экран, на котором будет транслироваться новогоднее поздравление Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Праздничная программа будет организована с 23:30 до 03 часов. На каток прибудут Дед Мороз и Снегурочка. При этом основная функция катка сохранится: все желающие смогут принять участие в праздничном катании на коньках.

Надеемся, что каток, подготовка которого к открытию только завершилась, не растает к новогодней ночи, ведь погоду обещают тёплую. В полночь с 31 декабря на 1 января ожидается 0...+1 градус.