В Твери расширена зона платной парковки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Администрация Твери внесла изменения в постановление "О создании и использовании парковок (парковочных мест) на платной основе на автомобильных дорогах местного значения города Твери".

В документе установлен новый перечень платных парковок в черте города.

Платным стал участок проспекта Чайковского от проезда между домами №2 и №6а до улицы Трехсвятской, участок улицы Лидии Базановой от улицы Андрея Дементьева до улицы Трехсвятской, расширен платный участок улицы Трехсвятской до проспекта Чайковского.

На улице Дементьева платная парковка продлена до улицы Лидии Базановой, на улице Желябова - от Тверского проспекта до улицы Дементьева. Платный участок и на улице Новоторжской до выезда на площадь Михаила Тверского.

Оплата производится по коду "100".

Будьте внимательны, выбирая место для парковки, и не забывайте оплачивать время стоянки по установленному тарифу.