414 тысяч жителей Тверской области запланировано охватить диспансеризацией в 2023 году

На организацию бесплатной медпомтощи гражданам в регионе заложено свыше 25 млрд рублей. Фото: ПТО

На организацию бесплатной медицинской помощи жителям региона в 2023 году заложено 25,3 млрд рублей – на 2,4 млрд рублей больше, чем в 2022-м. Из них 19,6 млрд – средства обязательного медицинского страхования, 5,6 млрд рублей – областного бюджета. Об этом было объявлено на заседании правительства региона под руководством губернатора Игоря Рудени.

Основные направления финансирования – оказание амбулаторно-поликлинической, стационарной, скорой и паллиативной помощи гражданам, проведение диагностических исследований (КТ, МРТ и других).

- Особое внимание будет уделено проведению диспансеризации и профилактических осмотров населения Верхневолжья. В 2023 году диспансеризацией планируется охватить 414 тысяч человек. Также в программе на 2023 год расширен скрининг новорожденных на выявление наследственных заболеваний (с 5 до 53 заболеваний). - сообщила пресс-служба областного правительства.

Так же напомним, что 2-23-м запланировано открытие амбулаторного онкоцентра на базе Нелидовской ЦРБ, создание отделений ранней реабилитации в семи сосудистых центрах, оснащение медоборудованием сосудистых центров и онкологического диспансера.

Новое направление программы - медицинская реабилитация в условиях дневных стационаров.

Кроме того, в программе предусмотрены средства на совершенствование работы скорой медицинской помощи и деятельности единого диспетчерского центра, выплаты стимулирующей надбавки выездному персоналу бригад СМП, обеспечение вылетов санитарной авиации.