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НовостиОбщество30 декабря 2022 9:32

Калининский район Тверской области отмечает 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Жителей муниципалитета поздравил губернатор
Алексей АНДРЕЕВ
Вечная слава сражавшимся за Родину советским солдатам.

Вечная слава сражавшимся за Родину советским солдатам.

Фото: ПТО

30 декабря – день освобождения Калининского района от немецко-фашистских захватчиков. Это произошло 81 год назад. Ветеранов и жителей района с 81-ой годовщиной освобождения территории поздравил губернатор Игорь Руденя.

Глава региона поблагодарил ветеранов за преданность Отечеству, за возможность жить и растить детей в свободной стране, за пример самоотверженного служения родной земле.

Во время войны Калининский район был местом ожесточённых боев – к 12 октября 1941 года три четверти территории были оккупированы немцами. Линия фронта проходила по берегам Волги и Тьмы. Упорные бои шли во многих точках района.

30 декабря 1941 года Калининский район был полностью освобожден от немецких оккупантов. За мужество и отвагу, проявленные в борьбе с врагом, 16 уроженцев Калининской земли были удостоены звания Героя Советского Союза.