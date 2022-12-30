Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 декабря 2022 9:28

Под Тверью инспекторы ГИБДД задержали автоугонщика на иномарке с подложными номерами

Хозяин машины написал заявление в полицию
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Автоугонщика задержали инспекторы ГИБДД Фото: УМВД России по Тверской области

Автоугонщика задержали инспекторы ГИБДД Фото: УМВД России по Тверской области

В районе посёлка Эммаусс в Твери инспекторы ГИБДД заметили в потоке автомобилей транспортное средство, водитель которого скрывал своё лицо.

На требование полицейских остановиться мужчина не отреагировал, а увеличил скорость.

Сотрудники Госавтоинспекции начали преследование, информацию передали другим экипажам. Автомобиль обнаружили в районе посёлка Заволжский, водитель начал убегать. Его поймали у деревни Николо-Малица и доставили в Калининский отдел полиции.

- Установлено, что за рулём автомобиля с подложными номерами находился ранее судимый уроженец Алтайского края, временно проживающий в городе Долгопрудный Московской области. По словам мужчины, он просто перегонял автомобиль из Москвы в село Медное по просьбе знакомого за определённую плату. Однако в салоне машины полицейские обнаружили несколько государственных регистрационных знаков, а также оборудование для подавления GPS-сигнала, применяемое для угона автомобилей, - сообщили в УМВД России по Тверской области.

Полицейские связались с владельцем автомобиля, который не подозревал об угоне.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.