В Твери выявлена сомнительная партия красной и черной икры

Партия икры будет уничтожена Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

28 декабря специалисты отдела государственного внутреннего ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям вместе с полицейскими проверили оптовые склады на бульваре Цанова и улице Коминтерна Твери.

В ходе инспекции выявлено более 80 кг икры лососевых, из которых 10 кг с истекшим сроком годности и 9 кг икры палтуса без ветеринарных сопроводительных документов.

- Вся продукция хранилась с нарушением условий температурного режима, - сообщили в ведомстве.

Продукция, не прошедшая проверку, опечатана и будет уничтожена.