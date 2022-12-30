Трудовая инспекция проводит проверку после происшествия в почтовом отделении в Тверской области

Женщину госпитализировали Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Государственную инспекцию труда в Тверской области поступило извещение о тяжелом несчастном случае, произошедшем в отделении почтовой связи в посёлке Дмитрово-Черкассы. Неизвестный напал на 43-летнюю женщину-почтальона. Мужчина вошёл в здание почты, брызнул в лицо сотруднице перцовым баллончиком, а потом нанёс несчастной несколько ударов ножом в тело, голову и руки. После этого злоумышленник забрал из ящика дневную выручку в сумме 14 000 рублей и скрылся, заперев истекающую кровью женщину в помещении. Пострадавшую обнаружила продавец соседнего магазина. Она вызвала сотрудников полиции и "скорую помощь". Пострадавшую госпиталазировали. Нападавший задержан. - Комиссией под председательством государственного инспектора труда проводится расследование указанного несчастного случая. В ходе расследования будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, - сообщили в ведомстве. Материалы расследования будут переданы в правоохранительные органы.