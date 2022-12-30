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НовостиОбщество30 декабря 2022 7:44

С Минздрава Тверской области взыскали 46 000 рублей на покупку лекарства для инвалида

В суд подала прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Проверку провела прокуратура Фото: архив "КП"

Проверку провела прокуратура Фото: архив "КП"

В Кашинскую межрайонную прокуратуру обратилась местная жительница и сообщила о нарушении законодательства при обеспечении ребенка-инвалида льготным лекарственным препаратом.

Установлено, что ребенок-инвалид нуждается в постоянном получении лекарственного препарата «энбрел» (этанерцепт), который должен отпускаться бесплатно по рецептам врачей.

Однако родители ребенка вынуждены были приобретать жизненно важный препарат за свой счет.

Межрайонным прокурором направлено в суд исковое заявление о взыскании с Министерства здравоохранения Тверской области расходов на приобретение лекарственного препарата в размере более 46 000 рублей, которое рассмотрено и удовлетворено.

Решение суда не вступило в законную силу.