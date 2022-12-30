С Минздрава Тверской области взыскали 46 000 рублей на покупку лекарства для инвалида

Проверку провела прокуратура Фото: архив "КП"

В Кашинскую межрайонную прокуратуру обратилась местная жительница и сообщила о нарушении законодательства при обеспечении ребенка-инвалида льготным лекарственным препаратом.

Установлено, что ребенок-инвалид нуждается в постоянном получении лекарственного препарата «энбрел» (этанерцепт), который должен отпускаться бесплатно по рецептам врачей.

Однако родители ребенка вынуждены были приобретать жизненно важный препарат за свой счет.

Межрайонным прокурором направлено в суд исковое заявление о взыскании с Министерства здравоохранения Тверской области расходов на приобретение лекарственного препарата в размере более 46 000 рублей, которое рассмотрено и удовлетворено.

Решение суда не вступило в законную силу.