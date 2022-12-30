В микрорайоне Южный" в Твери жители построили ледяную горку

Ледяная горка в "Южном" Фото: vk.com/yuzhnyitver

В микрорайоне "Южный" в Твери, в одном из дворов местные жители построили ледяную горку.

Выглядит горка как настоящая ледяная скульптура из замка Снежной королевы - из больших ледяных блоков, с ледяными ступенями и перилами.

- Какие молодцы! Пусть та доброта, которую вложили в это творение, многократно вернётся мастеру! - пишут отзывы жители в группе "Жители мкр. Южный, Тверь" в соцсети.

Дети от горки в восторге, катаются с нее на ватрушках.

Подписчики сообщают, что в прошлом году парень, который построил горку, тоже удивлял жителей ледяными скульптурами.