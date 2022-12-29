Игорь Руденя рассказал о подготовке к празднованию значимых дат в двух городах Тверской области

Губернатор ответил на вопросы в прямом эфире. Фото: ПТО

в 2024 году Торопец будет отмечать 950-летие своего первого летописного упоминания. А в 2023-м исполнится 80 лет со дня освобождения Ржева и Ржевского района от немецко-фашистских захватчиков. 29 декабря губернатор Игорь Руденя в программе «Прямой эфир» телеканала «Россия 24» (Тверь) рассказал о подготовке к этим событиям.

Глава региона отметил, что план мероприятий по подготовке Торопца к 950-летию сформирован. Предусмотрено благоустройство центральных улиц и площадей, ремонт дорог и соцучреждений, в том числе Торопецкого Дома культуры и гимназии имени святителя Тихона.

Планируется реставрация некоторых исторических зданий, создание нового музея истории Торопца и нескольких небольших частных музеев, установка новых памятников князю Александру Невскому и святителю Тихону, ремонт и благоустройство территории у памятника Учителю и Женщине с младенцем.

- Сейчас мы прорабатываем вопрос ускоренной газификации муниципалитета. По плану Торопец и Торопецкий район должны быть газифицированы до 2026 года, но мы хотим постараться сделать всю работу в 2024-ом, - добавил губернатор.

По поводу Ржева и Ржевского района Игорь Руденя сказал следующее:

- Правительством России принято решение о расширении федеральной трассы М-9 от Волоколамска до Ржевского мемориала Советскому солдату. Кроме того, запланирована работа по строительству въезда в город со стороны трассы «Москва-Рига», электрификация железной дороги, развитие территории Ржевского мемориала. Будет проведена большая работа по благоустройству Ржева, обеспечению его чистой водой, проведению ремонта учреждений профессионального образования, продолжится развитие медицинского сегмента муниципалитета.