СК направлено в суд уголовное дело о растрате 2,6 миллионов рублей в Тверской области

Уголовное дело о растрате направлено в суд Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора акционерного общества и бухгалтера-экономиста общества. Они обвиняются в присвоении и растрате крупной суммы денег (ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, в период с июня 2010 года по декабрь 2021 года в Твери гендиректор АО при пособничестве бухгалтера-экономиста совершил хищение 1,1 млн рублей, оплатив незаконно заключенные договоры аренды, принадлежащих ему транспортных средств и мобильных телефонов. Еще полтора миллиона рублей руководитель растратил, возместив себе расходы на собственные нужды. Общий ущерб составил 2,6 млн рублей.

Факт преступления был выявлен УФСБ России по Тверской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, по уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.