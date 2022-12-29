В Тверской области Максатиху газифицируют в 2024 году

В регионе реализуется масштабная программа газификации. Фото: ПТО

Одной из тем прямого телеэфира с губернатором Игорем Руденей 29 декабря на канале «Россия 24» (Тверь) стала газификация. С вопросом о проведении газа в Максатихинский округ к главе региона обратилась местная жительница Надежда Морозова.

- Газ в Максатиху по нашим планам должен прийти в 2024 году, - ответил Игорь Руденя. - Сейчас идет строительство газораспределительной внутрипоселковой сети. Перед нами стоит задача перевести всю систему ЖКХ муниципалитета на газ.

На данный момент строительство межпоселкового газопровода от Бежецка до Максатихи выполнено на треть - построено порядка 22 из 60 км.

По итогам 2022 года уровень газификации Тверской области повысится до 70% за счёт строительства межпоселковых и распределительных газовых сетей общей протяжённостью более 350 км, газификации 33 населённых пунктов в 14 муниципальных образованиях, догазификации домовладений в 557 населённых пунктах.

В следующем году должна быть закончена разработка проекта газопровода-отвода от Ржева до Нелидово, реализация которого позволит газифицировать ключевые муниципалитеты юго-запада – Западную Двину, Торопец, Белый, Нелидово и Оленино.

В ходе эфира была затронута тема реализации программы по бесплатному подведению газа до границ участков домов.

В Тверской области увеличен размер соцподдержки на подключение домов к газу для многодетных семей. Размер поддержки составит до 300 тысяч рублей. В 2023 году ею смогут воспользоваться более 220 многодетных семей Верхневолжья.