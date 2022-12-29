В 2023 году в Тверской области школьники из муниципалитетов смогут бесплатно посещать парк "Россия - Моя История"

Губернатор в прямом эфире. Фото: ПТО

29 декабря в 21:00 губернатор Игорь Руденя вновь выступил в прямом эфире на телеканале «Россия 24» (Тверь). Один из вопросов главе региона задал юноша из Торжка Кирилл Орлов.

Он спросил, будет ли в Верхневолжье запущена программа по организации бесплатных посещений исторического мультимедийного парка "Россия - Моя история". Он был построен и открыт в Твери на месте бывшего троллейбусного парка в этом году.

Юноша напомнил, что в регионе действует подобная программа бесплатных экскурсий для детей и подростков из районов в картинную галерею в Тверском императорском дворце.

Игорь Руденя ответил, что в следующем году такая программа будет запушщена и относительно парка "Россия - Моя История".

- Со второго квартала 2023 года начнет работать программа, - уточнил губернатор. - Средства на ее реализацию заложены в областном бюджете.