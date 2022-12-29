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НовостиОбщество29 декабря 2022 16:28

В 2022 году Фонд развития промышленности Тверской области предоставил предприятиям займов и грантов на 774,2 млн рублей

В правительстве региона одобрены рекомендации ФПР по отбору проектов для финансирования
Алексей АНДРЕЕВ
На заседании президиума областного правительства.

На заседании президиума областного правительства.

Фото: ПТО

29 декабря губернатор Игорь Руденя провел заседание президиума правительства региона. На нем одобрены рекомендации по разработке и утверждению областным Фондом развития промышленности стандарта отбора проектов для финансирования.

- Главная цель - систематизация условий предоставления льготных займов по региональным программам Фонда, - сообщила пресс-служба областного правительства. - Всего в 2022 году ФРП предоставил предприятиям области 47 займов и грантов на сумму 774,2 млн рублей.

Также участники заседания президиума рассмотрели вопрос об оплате труда сотрудников государственных бюджетных учреждений физической культуры и спорта Тверской области. Приведены в соответствие с федеральным законодательством оклады педагогов в рамках одной профессиональной квалификационной группы отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт».