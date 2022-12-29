Почетной грамоты Президента России удостоен сенатор от Тверской области

Андрей Епишин. Фото: tver.er.ru

Почетной грамоты Президента Российской Федерации удостоен сенатор от Тверской области в Совете Федерации РФ, заместитель председателя комитета по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин. Поздравление с наградой ему направил губернатор Игорь Руденя.

- Глава государства дал высокую оценку Вашему вкладу в развитие парламентаризма, Вашим активной законотворческой деятельности и многолетней добросовестной работе. Не сомневаюсь, что знания и опыт, заслуженный авторитет позволят Вам и впредь добиваться новых успехов на благо нашего Отечества, достойно представлять интересы Тверской области в Совете Федерации, – отмечено в поздравлении от главы региона.

Андрей Епишин родился 29 октября 1967 года в Москве.

С 1990 по 2000 годы работал инженером в Центральном институте авиационного моторостроения имени П.И.Баранова. Затем - в банковских структурах и коммерческих организациях.

В 2000-2005 годах являлся депутатом Московской областной Думы. В 2005-2011 годах - председателем Законодательного Собрания Тверской области.

С октября 2016-го - сенатор. Является членом "Единой России".

Тверскую область в Совфеде также представляет бывший ректор Тверского госуниверситета Людмила Скаковская.