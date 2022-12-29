В Твери Игорь Руденя исполнил желания 11-летнего Василия Щеблинова и 6-летней Евгении Метелицы

Василий мечтал побывать в роли танкиста и получил в подарок танковый шлем и картину с изображением БТР Фото: ПТО

29 декабря губернатор Игорь Руденя помог исполниться желанию 11-летнего Василия Щеблинова из города Кимры. Мальчик хотел побывать в роли танкиста и написал об этом в шаре с пожеланием. 26 декабря шар с "Елки желаний" снял глава региона.

- Эти скромные просьбы - побывать в роли танкиста, получить конструктор или кукольный домик и другие - несложно исполнить. А для ребят это целое событие, - отметил Игорь Руденя.

Сегодня Василий вместе с мамой побывал в одной из воинских частей Твери. На плацу гостя встречали Дед Мороз и Снегурочка. Василию показали образцы военной техники, обмундирования, прокатили на бронетранспортёре. В подарок Вася получил танковый шлем и картину с изображением БТР.

- Мне очень понравилось, никогда это не забуду. Я люблю танки, я их рисую, играю в них. Когда мама рассказала про "Елку желаний", то я решил загадать такое желание. Не думал, что оно сбудется! - поделился впечатлениями Василий.

Еще одно желание сегодня исполнилось у 6-летней жительницы Твери Евгении Метелицы. Девочка загадала кукольный домик. Шар с желанием малышки Игорь Руденя также снял с региональной "Елки желаний".